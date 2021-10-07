В Узбекистане запустили производство вакцины «Спутник V»

Совместное производство вакцины «Спутник V» запущено в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Об это стало известно по итогам телефонного разговора лидера Узбекистана с российским президентом Владимиром Путиным.

Отмечается, что во время разговора обсуждалось взаимодействие двух стран по разным направлениям, в том числе торговля и промышленная кооперация.

Повышение общего уровня иммунизации позволит снизить частоту ревакцинации от коронавируса. Об этом «Известиям» ранее заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

