В Узбекистане запустили производство вакцины «Спутник V»
Совместное производство вакцины «Спутник V» запущено в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Об это стало известно по итогам телефонного разговора лидера Узбекистана с российским президентом Владимиром Путиным.
Отмечается, что во время разговора обсуждалось взаимодействие двух стран по разным направлениям, в том числе торговля и промышленная кооперация.
Повышение общего уровня иммунизации позволит снизить частоту ревакцинации от коронавируса. Об этом «Известиям» ранее заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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