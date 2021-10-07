Гинцбург назвал условие для более редкой ревакцинации

Повышение общего уровня иммунизации позволит снизить частоту ревакцинации от коронавируса. Об этом «Известиям» заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, постоянная иммунизация может быть среди вакцинированных, несмотря на то, что «дельт» штамм вируса навсегда останется с человечеством.

Вирусолог отметил, что сейчас прививку от этого штамма необходимо делать раз в полгода.

Ранее он рассказал, что клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавирусной инфекции начнутся в конце 2022 года.

