В Узбекистане пригрозили штрафами родителям квадроберов
В Узбекистане намерены штрафовать родителей детей-квадроберов, следует из сообщения на сайте Министерства внутренних дел республики.
В ведомстве отметили, что ранее подобные неприемлемые действия были замечены в Казахстане, России, Украине, схожее поведение детей на прошлой неделе произошло и в Ташкенте. Один из квадроберов, изображая собаку, напал на пассажиров и напугал ребенка, который также присутствовал на месте инцидента.
В дальнейшем случаи проявления такой субкультуры будут квалифицироваться как неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей . Как напомнили в МВД Узбекистана, в соответствии с Кодексом об административной ответственности подобное влечет к наложению штрафа до 1,875 млн сумов (около 14 тысячи рублей).
При необходимости также будет проводиться психологическое обследование детей для выявления, как квадробика влияет на их психическое и эмоциональное состояние ребенка.
Ранее певица Лолита Милявская рассказала «Радиоточке НСН», что квадробинг как вид спорта существовал еще при коммунистах. Однако в текущей ситуации важно отличать спорт от аномалии, к которой, к примеру, относится выгуливание детей на поводках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru