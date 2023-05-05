В управделами президента сообщили о восстановлении купола Сенатского дворца

Ремонтные работы на куполе Сенатского дворца в Кремле завершены, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента России Елену Крылову.

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«Два медных листа заменены, работы завершены», - уточнила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что других повреждений на куполе не было.

В ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать Кремль. Дроны уничтожены, пострадавших нет.

Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку. Он назвал произошедшее враждебным актом и выразил уверенность, что Украина пошла на такой шаг при одобрении Запада, передает «Радиоточка НСН».

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