В управделами президента сообщили о восстановлении купола Сенатского дворца

«Два медных листа заменены, работы завершены», - уточнила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что других повреждений на куполе не было.

В ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать Кремль. Дроны уничтожены, пострадавших нет.

Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал, что Россия ответит на атаку. Он назвал произошедшее враждебным актом и выразил уверенность, что Украина пошла на такой шаг при одобрении Запада, передает «Радиоточка НСН».

