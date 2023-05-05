Песков: в Кремле не будет традиционного приема на День Победы
5 мая 202316:39
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что традиционного приема в Кремле 9 мая, во время которого Владимир Путин встречается с ветеранами, в 2023 году не будет, сообщает РИА Новости.
На соответствующий вопрос журналистов он ответил отрицательно.
«Нет», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что военный парад в День победы 9 мая в российской столице состоится без каких-либо урезаний программы или ограничений, на нем выступит Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru