Песков: в Кремле не будет традиционного приема на День Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что традиционного приема в Кремле 9 мая, во время которого Владимир Путин встречается с ветеранами, в 2023 году не будет, сообщает РИА Новости.

Путин 8 мая проведет переговоры с Жапаровым

На соответствующий вопрос журналистов он ответил отрицательно.

«Нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что военный парад в День победы 9 мая в российской столице состоится без каких-либо урезаний программы или ограничений, на нем выступит Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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