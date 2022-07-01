В Universal Pictures заявили о прекращении работы в России

Американская киностудия Universal Pictures решила завершить свой бизнес в РФ и окончательно покинуть страну, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика». По данным издания, до этого владельцы кинотеатров в России получили письмо, в котором говорилось, что вся деятельность Universal Pictures будет прекращена в течение ближайших месяцев.

В качестве причин ухода в руководстве Universal Pictures указали на невозможность вести свой бизнес из-за многочисленных сложностей, с которыми сейчас сталкиваются все иностранные компании в России.

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В начале марта киностудия на фоне спецоперации на Украине отказалась от проката своих новых картин на территории РФ.

Ранее СМИ сообщили о сокращении работающих кинозалов в России на треть.

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ФОТО: РИА Новости
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