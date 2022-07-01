В Universal Pictures заявили о прекращении работы в России
Американская киностудия Universal Pictures решила завершить свой бизнес в РФ и окончательно покинуть страну, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика». По данным издания, до этого владельцы кинотеатров в России получили письмо, в котором говорилось, что вся деятельность Universal Pictures будет прекращена в течение ближайших месяцев.
В качестве причин ухода в руководстве Universal Pictures указали на невозможность вести свой бизнес из-за многочисленных сложностей, с которыми сейчас сталкиваются все иностранные компании в России.
В начале марта киностудия на фоне спецоперации на Украине отказалась от проката своих новых картин на территории РФ.
Ранее СМИ сообщили о сокращении работающих кинозалов в России на треть.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 155 / сут.
Умерли
381 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 388 / сут.
- «Аэрофлот» возобновил прямые перелеты из Нальчика в Москву
- В Европе снова вырос уровень заболеваемости COVID-19
- США выделят еще $820 млн на помощь Украине
- В Universal Pictures заявили о прекращении работы в России
- Опрос: 7 из 10 американцев не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок
- В Подмосковье 20 человек эвакуированы из-за пожара в гостиничном комплексе
- В России перевели в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот
- В ДТП под Воронежем погибли три человека
- Курский губернатор сообщил о повреждении ряда домов в поселке Теткино
- Тысячи людей вышли на митинг в Каракалпакстане из-за изменений в Конституции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru