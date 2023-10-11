В Волгограде подросток зарезал мужчину во время драки
17-летний житель Волгограда убил мужчину в ходе драки, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что инцидент произошел 8 октября на улице Жолудева. Подросток прибыл на встречу с 30-летним мужчином, с которым у него был конфликт.
В подвале юноша начал избивать оппонента. Драку пытался остановить 38-летний знакомый мужчины, но несовершеннолетний нанес ему шесть ударов ножом.
Подросток задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что жителя города Приозерска Ленинградской области заподозрили в убийстве и расчленении собутыльника, отмечает «Радиоточка НСН».
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