В Югре запретили ходить в лес

В Ханты-Мансийском автономном округе с 25 мая будет запрещено ходить в леса, в регионе бушуют четыре пожара общей площадью 437 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

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Отмечается, что поручение исходило от губернатора Югры Натальи Комаровой. Населению запрещено находиться в лесах до отмены данного распоряжения.

В ХМАО зафиксированы 3-4 классы пожарной опасности - средняя и высокая пожарная опасность. В связи с этим власти также запретили «использовать открытый огонь» близ лесов и непосредственно в них.

Ранее МЧС доложило о стабилизации ситуации с природными пожарами в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 66.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Лесные ПожарыЮгра

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