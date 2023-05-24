В Югре запретили ходить в лес
В Ханты-Мансийском автономном округе с 25 мая будет запрещено ходить в леса, в регионе бушуют четыре пожара общей площадью 437 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.
Отмечается, что поручение исходило от губернатора Югры Натальи Комаровой. Населению запрещено находиться в лесах до отмены данного распоряжения.
В ХМАО зафиксированы 3-4 классы пожарной опасности - средняя и высокая пожарная опасность. В связи с этим власти также запретили «использовать открытый огонь» близ лесов и непосредственно в них.
Ранее МЧС доложило о стабилизации ситуации с природными пожарами в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru