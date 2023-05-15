Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на всей территории Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале объявил, что подписал распоряжение о вводе на всей территории региона режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

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Он отметил, что в крае, где установилась сухая и жаркая погода, действует восемь лесных пожаров, которые тушит группировка почти из 300 сотрудников лесоохраны, также задействовано 69 единиц техники.

«Очаги расположены в шести районах: Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском... Специалисты говорят, что причиной практически всех из них стал человеческий фактор», - написал Дегтярёв, подчеркнув необходимость «как можно быстрее привлечь максимальное количество ресурсов» к борьбе с огнём.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что площадь лесных пожаров в регионе сократилась до 18,5 тысяч га, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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