СМИ: Мигранты избили россиян за претензии к укладке асфальта
Новосибирские мигранты избили местных жителей лопатами за претензии к укладке асфальта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.
Сообщается, что инцидент произошел на Горской улице. Местные жители сделали замечание дорожным строителям — те подняли уровень асфальтового покрытия, из-за чего находящемуся поблизости дому якобы грозит подтопление. По мнению новосибирцев, рабочие не сняли старый асфальт. В ответ на замечания мигранты набросились на двоих местных жителей, угрожая им расправой. Угрожали иностранцы и прибывшим на место полицейским.
Один из пострадавших получил сотрясение мозга. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
Ранее мигранты толпой избили мужчину на костылях в Нижнекамске (Татарстан).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru