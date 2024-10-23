СМИ: Мигранты избили россиян за претензии к укладке асфальта

Новосибирские мигранты избили местных жителей лопатами за претензии к укладке асфальта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

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Сообщается, что инцидент произошел на Горской улице. Местные жители сделали замечание дорожным строителям — те подняли уровень асфальтового покрытия, из-за чего находящемуся поблизости дому якобы грозит подтопление. По мнению новосибирцев, рабочие не сняли старый асфальт. В ответ на замечания мигранты набросились на двоих местных жителей, угрожая им расправой. Угрожали иностранцы и прибывшим на место полицейским.

Один из пострадавших получил сотрясение мозга. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Ранее мигранты толпой избили мужчину на костылях в Нижнекамске (Татарстан).

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ФОТО: Управление МВД России по Москве.
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