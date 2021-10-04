В Удмуртии отменят массовые мероприятия с 11 октября из-за COVID

Отмечается, что решение будет действовать до последующего распоряжения. Распоряжение распространяется на концерты и прочие массовые мероприятия.

Ранее в конце сентября власти республики ужесточили ограничения. Так, жителям Удмуртии с 29 сентября для посещения кафе и ресторанов необходимо предъявлять QR-код сертификата о вакцинации.

