В Удмуртии отменят массовые мероприятия с 11 октября из-за COVID

Власти Удмуртии объявили об отмене массовых мероприятий в регионе из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство республики.

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Отмечается, что решение будет действовать до последующего распоряжения. Распоряжение распространяется на концерты и прочие массовые мероприятия.

Ранее в конце сентября власти республики ужесточили ограничения. Так, жителям Удмуртии с 29 сентября для посещения кафе и ресторанов необходимо предъявлять QR-код сертификата о вакцинации.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:УдмуртияКоронавирус
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