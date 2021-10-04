В Удмуртии отменят массовые мероприятия с 11 октября из-за COVID
Власти Удмуртии объявили об отмене массовых мероприятий в регионе из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство республики.
Отмечается, что решение будет действовать до последующего распоряжения. Распоряжение распространяется на концерты и прочие массовые мероприятия.
Ранее в конце сентября власти республики ужесточили ограничения. Так, жителям Удмуртии с 29 сентября для посещения кафе и ресторанов необходимо предъявлять QR-код сертификата о вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- В Удмуртии отменят массовые мероприятия с 11 октября из-за COVID
- Полковник ФСБ объяснил появление подполья террористов в Подмосковье
- Их не догонят: Названы главные преимущества ракеты «Циркон»
- Байден предупредил об угрозе доллару в случае дефолта в США
- В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков
- В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
- В новой Госдуме РФ предложили увеличить число комитетов
- Обезвредивший пермского стрелка полицейский получит полмиллиона рублей
- Кабаева намерена провести экспериментальный турнир по художественной гимнастике
- Зюганов обратился к Путину с просьбой разобраться с задержаниями представителей КПРФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru