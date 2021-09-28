Власти Удмуртии ужесточили ограничения из-за коронавируса

Жителям Удмуртии с 29 сентября для посещения кафе и ресторанов потребуется QR-код сертификата о вакцинации, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пропуском в кафе, а также на спортивные и выставочные мероприятия, театры и кинозалы, кроме QR-кода будет отрицательный ПЦР-тест. При отсутствии у посетителей данных документов помещения предприятий общепита, в том числе террасы, разрешено заполнять максимум на 50%. Разрешена продажа с использованием службы доставки.

Кроме того, с 29 сентября в республике предложили закрыть фуд-корты, кроме тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорте и автозаправочных станциях.

В администрации региона отметили, что дополнительные ограничения вводятся в Удмуртии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram заявил, что в регионе началась четвёртая волна коронавируса.

