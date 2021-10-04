Инфекционист предупредил о долгом формировании иммунитета после прививки

Между введением первой и второй дозы вакцины от коронавируса человек может достаточно серьезно заболеть. Об этом в беседе рассказал глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Между первым и вторым введением человек уязвим. Вакцина не сразу формирует поствакцинальный иммунитет, требуется время. Соответственно, до достижения поствакцинального иммунитета люди могут заболевать, в том числе с тяжелым течением», - объяснил ученый.

При этом, по имеющимся данным, тяжелые случаи возникают только среди тех, кто находится в группе риска. По словам Викулова. среди всех вакцинированных заболевают не более 10%, передает «Радио 1».

В настоящий момент вакцинацию в стране прошли не более 40% населения, тогда как для замедления темпов заражения нужно не менее 60%. По словам главы научного центра, до наступления зимы нужно исправить ситуацию, однако сделать это будет крайне трудно.

