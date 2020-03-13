В Тверской области введен особый режим

В ряде регионов уже ведутся аварийно-восстановительные работы по электроснабжению. Над устранением обрывов линий электропередач и иных повреждений трудятся 72 подразделения с численностью в 200 специалистов и 77 единиц спецтехники. Уточняется, что работы будут вестись до полного подключения всех объектов. Ситуация взята под контроль губернатора Игоря Рудени. Кроме того, в области действует оперативный штаб, куда входят представители «Россети Центр», филиала «Тверьэнерго», областных ведомств, Главного управления МЧС России по региону.

Жители Твери могут сообщить об отключениях электроэнергии по бесплатному телефону 8 800-50-50-115 или в мессенджерах Telegram и Viber по номеру +7 915-38-000-38.

Ранее НСН сообщала, что в результате разгула стихии в Москве водитель легкового автомобиля погиб. На его машину упало дерево, поваленное шквалистым ветром. Мужчина, сидевший в этот момент за рулём, умер на месте от полученных травм.



