В Москве появилась первая жертва штормового ветра

Водитель легкового автомобиля погиб в Москве в результате разгула стихии. На его машину упало дерево, поваленное шквалистым ветром. Мужчина, сидевший в этот момент за рулём, умер на месте от полученных травм, сообщает «Интерфакс».

По информации источника агентства, трагедия произошла на 1-ой Мясниковской улице. На юго-востоке столицы с сотрясением мозга госпитализирована женщина. Она также получила повреждения в результате сильного ветра, отмечает «Свободная пресса». Есть ещё пострадавшие меньшей степени тяжести.

Кроме того, в результате падения деревьев различные повреждения получили более десятка автомобилей. В Москве и области в общей сложности повалено более 110 деревьев. В регионе действует штормовое предупреждение, ветер в порывах достигает 25 метров в секунду.

Как сообщила Вечерняя Москва, ветер в столичном регионе стихнет к ночи, однако снова усилится в предстоящие выходные. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также рассказал, чего ждать от погоды до понедельника.

