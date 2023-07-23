В Тверской области пропала несовершеннолетняя мать с ребенком
23 июля 202318:55
Правоохранительные органы ищут 16-летнюю жительницу Тверской области, покинувшую семейный центр со своим сыном. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.
Девушка и ее ребенок пропали вечером 22 июля. Сотрудники правоохранительных органов провели место осмотра последнего местонахождения пропавших.
Возбуждено уголовное дело. Помощь в поиске матери и сына оказывают волонтеры.
В Кемеровской области в воскресенье нашли тело пропавшего накануне мальчика, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru