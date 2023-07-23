В Тверской области пропала несовершеннолетняя мать с ребенком

Правоохранительные органы ищут 16-летнюю жительницу Тверской области, покинувшую семейный центр со своим сыном. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.

В районе реки Лена в Иркутской области пропала семейная пара с внуком

Девушка и ее ребенок пропали вечером 22 июля. Сотрудники правоохранительных органов провели место осмотра последнего местонахождения пропавших.

Возбуждено уголовное дело. Помощь в поиске матери и сына оказывают волонтеры.

В Кемеровской области в воскресенье нашли тело пропавшего накануне мальчика, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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