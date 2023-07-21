В районе реки Лена в Иркутской области пропала семейная пара с внуком

Семейная пара с внуком, отправившаяся на рыбалку шесть дней назад, пропала в Киренском районе Иркутской области, пропавших разыскивают полиция и спасатели. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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По данным надзорного ведомства, 15 июля супруги со своим внуком отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лена. Семья должна была вернуться спустя два дня.

«Сотрудниками полиции совместно со спасателями организованы разыскные мероприятия. В настоящее время обнаружена затопленная лодка с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

По факту ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в ГУ МВД по области, на Лене пропали 55-летний мужчина, его 46-летняя жена и их 5-летний внук, пишет RT. Полицейские и спасатели продолжают поиски семьи.

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Фото: 25.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МВД РФИркутская Область

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