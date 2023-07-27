В Туве нашли пропавшего в лесу ребенка
В Туве спасатели нашли пропавшего четырехлетнего ребенка в лесу, сообщает в Telegram МЧС РФ.
Это произошло в 2,5 км от села Хайыракан. Мальчика осматривают медики.
Вечером 25 июля ребенок играл во дворе частного дома в селе Хайыракан. За ним недоглядел родственник. Самостоятельные поиски результатов не дали. К ним присоединились сотрудники правоохранительных органов, кинологи, следственные органы и МЧС — около 400 человек и более 30 единиц техники.
Поисковики обнаружили у ручья в 700 метрах от дома вещи пропавшего. После этого поисковая операция продолжилась.
Ранее профессор МГУ пропал в лесу в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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