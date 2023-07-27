В Туве нашли пропавшего в лесу ребенка

Это произошло в 2,5 км от села Хайыракан. Мальчика осматривают медики.

Вечером 25 июля ребенок играл во дворе частного дома в селе Хайыракан. За ним недоглядел родственник. Самостоятельные поиски результатов не дали. К ним присоединились сотрудники правоохранительных органов, кинологи, следственные органы и МЧС — около 400 человек и более 30 единиц техники.

Поисковики обнаружили у ручья в 700 метрах от дома вещи пропавшего. После этого поисковая операция продолжилась.

Ранее профессор МГУ пропал в лесу в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

