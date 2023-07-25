Профессор МГУ пропал в лесу в Тверской области

После прогулки в лесу в Тверской области пропал профессор МГУ, ученый-физик Николай Каск. Об этом сообщил портал MK.RU.

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Отмечается, что 83-летний мужчина пропал 6 июля во время отдыха на даче в деревне Ширково. После суток безуспешных самостоятельных поисков родственники обратились к волонтерам отряда «Сова». Обследование десятков километров окрестностей результатов не дало.

Родственники пропавшего ученого допускают, что мужчина мог выйти на дорогу, проходящую через лес, и уехать на попутном автомобиле. Официальный розыск профессора МГУ ведется в Тверской области.

Ранее заместитель начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы (Мособлпожспас), заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что любой поход в лес должен быть осмысленным, необходимо брать с собой воду, яркую и теплую одежду, а также обычный фонарь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
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