Под Красноярском нашли тело пропавшей 16-летней девушки

В городе Дивногорск Красноярского края нашли тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что тело девушки нашли недалеко от трассы P257 в лесосеке.

По предварительной версии, 22 июля она договорилась встретиться с подругой. Вечером девушка не вернулась домой, ее телефон был отключен.

Тело обнаружили волонтеры. Возбуждено уголовное тело по статье об убийстве.

В Тверской области накануне нашли пропавшую несовершеннолетнюю мать с ребенком, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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