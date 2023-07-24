Под Красноярском нашли тело пропавшей 16-летней девушки
В городе Дивногорск Красноярского края нашли тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Отмечается, что тело девушки нашли недалеко от трассы P257 в лесосеке.
По предварительной версии, 22 июля она договорилась встретиться с подругой. Вечером девушка не вернулась домой, ее телефон был отключен.
Тело обнаружили волонтеры. Возбуждено уголовное тело по статье об убийстве.
В Тверской области накануне нашли пропавшую несовершеннолетнюю мать с ребенком, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru