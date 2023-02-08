В Турцию направят дополнительную группировку спасателей из России
Дополнительная группировка российских спасателей отправится в Турцию для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей», —отметили в ведомстве.
Сейчас специалисты готовятся к вылету в зону стихийного бедствия.
Ранее более ста спасателей из России прибыли в Турцию, сотрудники МЧС задействованы в Кахраманмараше — одном из самых пострадавших в результате ЧС регионов, пишет РИА ФАН.
Мощное землетрясение магнитудой произошло на юго-востоке Турции в понедельник. По последним данным, число погибших составило 5894, еще 34 810 человек пострадали, сообщает телеканал «360».
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