Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 6 тысячам
8 февраля 202303:01
Число погибших при землетрясении в Турции в настоящее время составляет около 6 тысяч человек, сообщает Haberturk.
Еще около 35 тысяч человек получили ранения. В Сирии число погибших достигло 1 тысячи 832 человек.
Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4 тысяч 544 человек. Власти Турции объявили в стране семидневный национальный траур.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru