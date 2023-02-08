Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 6 тысячам

Еще около 35 тысяч человек получили ранения. В Сирии число погибших достигло 1 тысячи 832 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4 тысяч 544 человек. Власти Турции объявили в стране семидневный национальный траур.

