В Турции заявили о намерении открыть гумкоридор между Россией и Украиной
Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта. Об этом заявил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч, передает A Haber.
Как отметил омбудсмен, Анкара рассчитывает стать посредником в создании «коридора воссоединения» для украинцев. Малкоч выразил надежду, что обсуждения омбудсменов Турции, России и Украины, которые пройдут в Анкаре в ближайшие дни, позволят найти пути решения проблемы.
Уполномоченный добавил, что украинский конфликт затронул весь мир в «политическом, социальном, экономическом отношениях».
«Мы как омбудсмены призываем все человечество к усилиям по скорейшему прекращению огня», - заключил Малкоч.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о планах встретиться с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом в Турции 12—14 января, напоминает RT. Омбудсмены уже обсудили возможность встречи и примерную повестку.
Между тем Анкара поддержала план Киева по урегулированию украинского конфликта, напоминает «Свободная пресса». Список включает десять пунктов, турецкая сторона нацелена председательствовать по некоторым из них.
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