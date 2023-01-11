В Турции заявили о намерении открыть гумкоридор между Россией и Украиной

Как отметил омбудсмен, Анкара рассчитывает стать посредником в создании «коридора воссоединения» для украинцев. Малкоч выразил надежду, что обсуждения омбудсменов Турции, России и Украины, которые пройдут в Анкаре в ближайшие дни, позволят найти пути решения проблемы.

Уполномоченный добавил, что украинский конфликт затронул весь мир в «политическом, социальном, экономическом отношениях».

«Мы как омбудсмены призываем все человечество к усилиям по скорейшему прекращению огня», - заключил Малкоч.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о планах встретиться с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом в Турции 12—14 января, напоминает RT. Омбудсмены уже обсудили возможность встречи и примерную повестку.

Между тем Анкара поддержала план Киева по урегулированию украинского конфликта, напоминает «Свободная пресса». Список включает десять пунктов, турецкая сторона нацелена председательствовать по некоторым из них.

