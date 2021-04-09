В Турции рассказали о первых итогах исследований «Спутника V»

Первые промежуточные итоги испытания российской вакцины «Спутник V» в Турции хорошие, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа. Также он рассказал, что переговоры с представителями Министерства здравоохранения РФ о возможной закупке препарата продолжаются.

«Мы начали исследовать токсикологию вакцины «Спутник V». Промежуточные результаты получились хорошими, мы продолжаем исследования», - рассказал Коджа в интервью Hurriyet. Глава минздрава Турции заявил, что вчера беседовал со своим коллегой из России, и переговоры с российской стороной продолжатся на следующей неделе.

В Турции рассматривают «Спутник V» как альтернативу препаратам CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech и Pfizer/BioNTech, которые используются в стране. На первом этапе привились медики, учителя и пожилые люди. Общее число турецких граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 18 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН сравнил российские вакцины от COVID-19.

