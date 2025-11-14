В отеле в Аланье умерла российская туристка
Российская туристка скончалась в Аланье, компетентные органы Турции проведут экспертизу для установления причины ее смерти. Об этом заявили в генеральном консульстве России в Анталье, передает РИА Новости.
Как отметили в ведомстве, 11 ноября в номере одного из отелей Аланьи обнаружили тело россиянки 1962 года рождения. Генконсульство после ЧП незамедлительно установило контакт с властями Турции.
«По имеющимся сведениям, россиянка находилась на отдыхе в Турции со своими родственниками. 9 ноября она обращалась в местное медучреждение с жалобами на проблемы со здоровьем», - рассказали в диппредставительстве.
Компетентные органы республики проведут судебно-медицинскую экспертизу. Генконсульство держит ситуацию на контроле и готово оказать содействие родственникам умершей.
Ранее СМИ сообщили, что в турецкой Анталье 41-летняя россиянка ушла из отеля, оставив 12-летнего сына, и не вернулась, напоминает «Свободная пресса».
