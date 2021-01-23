В Турции начнут производить российскую вакцину «Спутник V»

Договор о производстве 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» заключил с турецкой компанией Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает РИА «Новости».

Меркель назвала условие для производства российской вакцины в ЕС

Российская сторона передает турецким партнерам технологическую документацию.

Известно также, что в рамках переговоров участники обсудили возможность расширения производства в будущем, пишет Газета.ru.

Ранее в субботу стало известно, что Венгрия ведет переговоры об увеличении объема закупок российской вакцины с Москвой.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВенгрияТурцияВакцинаРоссияКоронавирус
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