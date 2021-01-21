Меркель назвала условие для производства российской вакцины в ЕС
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что говорить о совместном производстве и применении в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V» можно будет только после её одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA), сообщает ТАСС.
По её словам, для использования в ЕС вакцина должна получить допуск регулятора. Меркель добавила, что Россия уже обратилась в EMA.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил, что подал в ЕМА заявление о регистрации вакцины «Спутник V», сообщает RT. Решение регулятора о предоставлении российскому препарату регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок.
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