Меркель назвала условие для производства российской вакцины в ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что говорить о совместном производстве и применении в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V» можно будет только после её одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA), сообщает ТАСС.

По её словам, для использования в ЕС вакцина должна получить допуск регулятора. Меркель добавила, что Россия уже обратилась в EMA.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил, что подал в ЕМА заявление о регистрации вакцины «Спутник V», сообщает RT. Решение регулятора о предоставлении российскому препарату регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок.

