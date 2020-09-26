В Турции готовятся серьезно ужесточить наказание для нарушителей карантина
Турецкие власти намерены ужесточить наказание граждан, инфицированных COVID-19, за ложную информацию о том, с кем ранее контактировали. За подобный обман им грозит тюремное заключение от 2 месяцев до двух лет, сообщает издание La Tribuna. Причина усиления ответственности - рост числа случаев заражения коронавирусом.
МВД Турции официально предупредило о возбуждении уголовных дел за ложное информирование инфицированными коронавирусом о своих предыдущих контактах. Наказанием для них может быть тюремное заключение сроком от 2 месяцев до двух лет или штраф.
Известно, что нарушителей карантина также могут отправить в тюрьму.
В Турции считают, что успехами в борьбе с пандемией страна обязана группам отслеживания контактов.
Напомним, в ряде стран зафиксированы рекорды по числу новых заражённых коронавирусом: самый большой суточный прирост с начала пандемии зарегистрирован в Великобритании и Франции. Также пиковые значения отмечены в Болгарии, Литве, Польше, Словакии и Индонезии.
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