В Турции готовятся серьезно ужесточить наказание для нарушителей карантина

МВД Турции официально предупредило о возбуждении уголовных дел за ложное информирование инфицированными коронавирусом о своих предыдущих контактах. Наказанием для них может быть тюремное заключение сроком от 2 месяцев до двух лет или штраф.

Известно, что нарушителей карантина также могут отправить в тюрьму.



В Турции считают, что успехами в борьбе с пандемией страна обязана группам отслеживания контактов.

Напомним, в ряде стран зафиксированы рекорды по числу новых заражённых коронавирусом: самый большой суточный прирост с начала пандемии зарегистрирован в Великобритании и Франции. Также пиковые значения отмечены в Болгарии, Литве, Польше, Словакии и Индонезии.