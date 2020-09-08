Ношение масок в общественных местах Турции стало обязательным

Ношение защитных масок в общественных местах в Турции стало обязательным. Об этом сообщили в турецком МВД, подчеркнув, что соответствующее распоряжение ведомства разослано по всем провинциям.

Также отмечается, что в стране вводится запрет на проезд в общественном транспорте стоя – исключая составят случай, когда возможно соблюдение социальной дистанции. Кроме того, власти страны заявили, что в Турции отменяется проведение концертов или выступлений музыкальных групп в отелях, ресторанах, барах и клубах.

Не менее 12 туристов РФ заразились коронавирусом в Турции

К слову, в начале сентября глава Минздрав Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По его словам, в Турции ежедневно растет число заражений. Согласно данным Минздрава, в зоне высокого риска находятся Анкара, Стамбул, Измир, Бурса, а также восточные провинции страны.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ТуристыКоронавирусЗащитная маскаТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры