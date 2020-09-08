Ношение масок в общественных местах Турции стало обязательным

Ношение защитных масок в общественных местах в Турции стало обязательным. Об этом сообщили в турецком МВД, подчеркнув, что соответствующее распоряжение ведомства разослано по всем провинциям.

Также отмечается, что в стране вводится запрет на проезд в общественном транспорте стоя – исключая составят случай, когда возможно соблюдение социальной дистанции. Кроме того, власти страны заявили, что в Турции отменяется проведение концертов или выступлений музыкальных групп в отелях, ресторанах, барах и клубах.