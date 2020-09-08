Ношение масок в общественных местах Турции стало обязательным
Ношение защитных масок в общественных местах в Турции стало обязательным. Об этом сообщили в турецком МВД, подчеркнув, что соответствующее распоряжение ведомства разослано по всем провинциям.
Также отмечается, что в стране вводится запрет на проезд в общественном транспорте стоя – исключая составят случай, когда возможно соблюдение социальной дистанции. Кроме того, власти страны заявили, что в Турции отменяется проведение концертов или выступлений музыкальных групп в отелях, ресторанах, барах и клубах.
К слову, в начале сентября глава Минздрав Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По его словам, в Турции ежедневно растет число заражений. Согласно данным Минздрава, в зоне высокого риска находятся Анкара, Стамбул, Измир, Бурса, а также восточные провинции страны.
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