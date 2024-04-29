Вода в реке Ишим в селе Викулово может подняться до 11,5 метра

«Судя по тому, какой уровень воды мы видели в Казанском районе, в Ишиме, а теперь фиксируем в Абатском районе, здесь, в Викулово, он составит не меньше 11,5 метра», – написал Моор в своем Telegram-канале.



Глава региона пообщался с местными жителями на дамбе и оценил ситуацию. Он отметил, что все запланированные противопаводковые мероприятия в селе выполнены. Дамба рассчитана на подъем воды до 12,5 метра, ее дополнительно нарастили насыпью на 60 сантиметров. В воскресенье начали круглосуточное дежурство караулов.



Моор предупредил, что паводок будет затяжным, поэтому «окарауливание дамбы - тяжелая работа». Необходимо постоянно следить за состоянием защитных сооружений, при необходимости досыпать грунт и поправлять пленку, которую может сбивать ветром и волнами.



По данным гидрологических бюллетеней правительства области, на 14:00 29 апреля уровень воды в Ишиме у Викулово достиг 901 см, прибавив за 6 часов 26 см, а за сутки - 106 см.



Ранее сообщалось, что интенсивный подъем воды в этом районе продлится до 2 мая, пик паводка прогнозируется на 5-6 мая, напоминает Telegramканал «Радиоточка НСН».

