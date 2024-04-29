Вода в реке Ишим в селе Викулово может подняться до 11,5 метра
Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал в селе Викулово, где готовятся к прохождению половодья на реке Ишим. По его словам, уровень воды в этом районе ожидается не менее 11,5 метра.
«Судя по тому, какой уровень воды мы видели в Казанском районе, в Ишиме, а теперь фиксируем в Абатском районе, здесь, в Викулово, он составит не меньше 11,5 метра», – написал Моор в своем Telegram-канале.
Глава региона пообщался с местными жителями на дамбе и оценил ситуацию. Он отметил, что все запланированные противопаводковые мероприятия в селе выполнены. Дамба рассчитана на подъем воды до 12,5 метра, ее дополнительно нарастили насыпью на 60 сантиметров. В воскресенье начали круглосуточное дежурство караулов.
Моор предупредил, что паводок будет затяжным, поэтому «окарауливание дамбы - тяжелая работа». Необходимо постоянно следить за состоянием защитных сооружений, при необходимости досыпать грунт и поправлять пленку, которую может сбивать ветром и волнами.
По данным гидрологических бюллетеней правительства области, на 14:00 29 апреля уровень воды в Ишиме у Викулово достиг 901 см, прибавив за 6 часов 26 см, а за сутки - 106 см.
Ранее сообщалось, что интенсивный подъем воды в этом районе продлится до 2 мая, пик паводка прогнозируется на 5-6 мая, напоминает Telegramканал «Радиоточка НСН».
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