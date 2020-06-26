В Тюменской области до 5 июля продлили режим повышенной готовности

Власти Тюменской области объявили о продлении режима повышенной готовности в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости на региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что люди, имеющие хронические заболевания, и люди старше 65 лет до 5 июля должны соблюдать режим самоизоляции. Также в регионе под запретом остаются все массовые мероприятия, работа кинотеатров и других развлекательных учреждений.

Между тем, в регионе, начиная со 2 июня, начнут работу пришкольные и загородные лагеря. Также возобновят деятельность библиотеки, заработают приемные компании колледжей и техникумов.

По данным штаба, за время пандемии коронавируса в регионе зафиксировано 2766 зараженных, из них скончались 16 человек.



