Путин заявил об отступлении пандемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России отступает. Об этом заявил в пятницу, 26 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в видеоформате с участниками акции «Мы вместе».
Глава государства выразил благодарность волонтерам, а также врачам, медсестрам, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения и всем, «кто находился на своем посту».
Путин подчеркнул, что сейчас эпидемия «слава богу, отступает». По словам президента, на этом фоне снижается и нагрузка на волонтеров, передает RT.
Отметим, что за минувшие сутки в России выявили 6,8 тыс. новых заболевших, при этом выздоровевших больше — почти 9 тысяч человек, отмечают «Дни.ру».
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