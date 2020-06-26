Путин заявил об отступлении пандемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России отступает. Об этом заявил в пятницу, 26 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в видеоформате с участниками акции «Мы вместе».

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Глава государства выразил благодарность волонтерам, а также врачам, медсестрам, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения и всем, «кто находился на своем посту».

Путин подчеркнул, что сейчас эпидемия «слава богу, отступает». По словам президента, на этом фоне снижается и нагрузка на волонтеров, передает RT.

Отметим, что за минувшие сутки в России выявили 6,8 тыс. новых заболевших, при этом выздоровевших больше — почти 9 тысяч человек, отмечают «Дни.ру».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:КоронавирусВолонтерыПутин
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