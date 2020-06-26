Путин заявил об отступлении пандемии коронавируса в России

Глава государства выразил благодарность волонтерам, а также врачам, медсестрам, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения и всем, «кто находился на своем посту».



Путин подчеркнул, что сейчас эпидемия «слава богу, отступает». По словам президента, на этом фоне снижается и нагрузка на волонтеров, передает RT.



Отметим, что за минувшие сутки в России выявили 6,8 тыс. новых заболевших, при этом выздоровевших больше — почти 9 тысяч человек, отмечают «Дни.ру».

