В Тюмени приготовят самый длинный шашлык в истории России

Это произойдет 20 июля. Рекорд планируется установить к 438-летию основания города. Достижение может быть внесено в Книгу рекордов России. Жарить мясо будут на набережной Туры. Длина шашлыка составит 438 метров, что символизирует каждый год с момента основания города. Это на 172 метра длиннее предыдущего рекорда, установленного во Владивостоке.

Мероприятие посетит представитель Книги рекордов России для официального признания достижения.

Ранее врач объяснил, почему важно не злоупотреблять шашлыком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

