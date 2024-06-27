Врач объяснил, почему важно не злоупотреблять шашлыком
Красное мясо, особенно сильно пережаренное, очень опасно для организма, и его употребление нужно сократить, заявил заведующий кафедрой биохимии РУДН и онколог Вадим Покровский. Его слова приводит «ФедералПресс».
Он пояснил, что в шашлыках содержится некоторое количество канцерогенов из дыма и продуктов горения. Поэтому очень важно не злоупотреблять этим продуктом.
Покровский посоветовал ограничиться одним-двумя кусочками в неделю, чтобы не навредить своему здоровью.
Ранее врач призвал не покупать такие уличные перекусы, как шаурма, хот-дог, шашлык, которые могут стать причиной заражения токсикоинфекциями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru