Врач объяснил, почему важно не злоупотреблять шашлыком

Он пояснил, что в шашлыках содержится некоторое количество канцерогенов из дыма и продуктов горения. Поэтому очень важно не злоупотреблять этим продуктом.

Покровский посоветовал ограничиться одним-двумя кусочками в неделю, чтобы не навредить своему здоровью.

Ранее врач призвал не покупать такие уличные перекусы, как шаурма, хот-дог, шашлык, которые могут стать причиной заражения токсикоинфекциями, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

