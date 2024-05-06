В Госдуме предложили не штрафовать россиян за шашлыки на даче
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил не штрафовать россиян за приготовление пищи на переносных мангалах на даче, пишет агентство «Москва».
Он отметил, что отмена этих штрафов позволила бы россиянам провести время с семьей без опасений о возможных наказаниях. Инициативу депутат направил главе МЧС Александру Куренкову.
Также он призвал закрыть все административные дела по этому вопросу.
До этого юрист Мария Свиридова рассказала, что согласно действующим нормам жарить шашлыки на даче можно в пяти метрах от любых зданий, а также сооружений, к которым относятся колодцы, заборы и деревья.
За неправильную утилизацию мусора на даче россияне могут получить до 15 тысяч рублей штрафа, напомнил ранее депутат Госдумы Никита Чаплин. Как добавил Чаплин, согласно действующим правилам расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного. При этом за вынос мусора за территорию СНТ также предусмотрен штраф в семь тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru