В Тюмени подростки сломали позвоночник первокласснику
В Тюмени подростки, спустив первоклассника с лестницы, сломали ему позвоночник, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло после того, как мальчик 7 лет посмеялся над упавшим на горке школьником. После этого произошла драка.
Ребенок попытался сбежать и спрятаться в подъезде, однако один обидчик догнал его и спустил с лестницы.
Ребенок не смог встать сам, ему помогли прохожие, которые вызвали медиков. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом позвоночника. Мать мальчика написала заявление в полицию, требуя наказать подростков.
Ранее в Ярославле группа подростков избила прохожих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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