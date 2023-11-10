В Тюмени подростки сломали позвоночник первокласснику

Это произошло после того, как мальчик 7 лет посмеялся над упавшим на горке школьником. После этого произошла драка.

Ребенок попытался сбежать и спрятаться в подъезде, однако один обидчик догнал его и спустил с лестницы.

Ребенок не смог встать сам, ему помогли прохожие, которые вызвали медиков. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом позвоночника. Мать мальчика написала заявление в полицию, требуя наказать подростков.

Ранее в Ярославле группа подростков избила прохожих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

