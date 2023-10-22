Омский губернатор поручил проверить детдома после видео с избиением подростка
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил провести проверку детских домов после видео с дракой воспитанниц Дома детства в Большеуковской районе, появившегося в социальных сетях.
«Поручил заместителю председателя правительства - министру образования Омской области Ивану Ивановичу Кротту и уполномоченной по правам ребенка Елизавете Евгеньевне Степкиной организовать проверку интерната», – написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Он также инициировал проверку всех детдомов и интернатов региона. В понедельник, сообщил глава Омской области, в Дом детства для помощи воспитанникам отправятся психологи.
Следственный комитет начал проверку для оценки действий участниц конфликта и работников социального учреждения. Проверку также начали работники прокуратуры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в соцсетях и областных СМИ появилось видео, на котором одна воспитанница Дома детства в Большеуковской районе бьет другую, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве выпал снег
- Бауэр побоялся конфликта в Арктике из-за дружбы РФ с Китаем
- Омский губернатор поручил проверить детдома после видео с избиением подростка
- В Израиле объявили об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
- Бастрыкин потребовал доклад о деле мигрантов, ограбивших ребёнка в Самаре
- Гагин заявил о расследовании продажи Украиной западного оружия
- При обстрелах Израилем аэропортов Дамаска и Алеппо погиб человек
- В Детройте убили женщину-раввина Саманту Уолл
- СМИ: ракеты ATACMS крайне опасны для мирных жителей
- В сети появился локализованный постер «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru