Омский губернатор поручил проверить детдома после видео с избиением подростка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил провести проверку детских домов после видео с дракой воспитанниц Дома детства в Большеуковской районе, появившегося в социальных сетях.

Кузнецова проверила детский дом, где воспитатели не остановили драку

«Поручил заместителю председателя правительства - министру образования Омской области Ивану Ивановичу Кротту и уполномоченной по правам ребенка Елизавете Евгеньевне Степкиной организовать проверку интерната», – написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Он также инициировал проверку всех детдомов и интернатов региона. В понедельник, сообщил глава Омской области, в Дом детства для помощи воспитанникам отправятся психологи.

Следственный комитет начал проверку для оценки действий участниц конфликта и работников социального учреждения. Проверку также начали работники прокуратуры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в соцсетях и областных СМИ появилось видео, на котором одна воспитанница Дома детства в Большеуковской районе бьет другую, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: https://t.me/HocenkoVP
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