Омский губернатор поручил проверить детдома после видео с избиением подростка

«Поручил заместителю председателя правительства - министру образования Омской области Ивану Ивановичу Кротту и уполномоченной по правам ребенка Елизавете Евгеньевне Степкиной организовать проверку интерната», – написал Хоценко в своем Telegram-канале.



Он также инициировал проверку всех детдомов и интернатов региона. В понедельник, сообщил глава Омской области, в Дом детства для помощи воспитанникам отправятся психологи.

Следственный комитет начал проверку для оценки действий участниц конфликта и работников социального учреждения. Проверку также начали работники прокуратуры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее в соцсетях и областных СМИ появилось видео, на котором одна воспитанница Дома детства в Большеуковской районе бьет другую, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».





