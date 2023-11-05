В Ярославле группа подростков избила прохожих

Сотрудники полиции установили личности четырех подростков, избивших прохожих в Заволжском районе Ярославля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Подросток отомстил за младшего брата и избил битой троих учащихся

В настоящее время с подростками работают сотрудники правоохранительных органов. Их подозревают в избиении двух прохожих.

Инцидент произошел 4 ноября. Избиение снималось на видео. Ролик выложили в Сеть.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде нетрезвый мужчина убил случайного прохожего, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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