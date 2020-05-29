В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений из-за коронавируса

В частности, деятельность смогут с началом летнего сезона возобновить ряд объектов отдыха и досуга, автошколы, солярии. Также, как пишет Mk.ru, в регионе заработают летние веранды кафе.

Кроме этого, в области отменили двухнедельную самоизоляцию для приезжающих и оформление цифровых пропусков на передвижение.

Между тем, в области вводится режим обязательного ношения масок в общественных местах. Также продлевается режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет.

