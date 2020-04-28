В Тульской области пропуска для передвижения введут с 30 апреля

Власти Тульской области объявили о введении пропусков для передвижения по региону с 30 апреля в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Путин призвал россиян не ходить по гостям на майских праздниках

Таким образом, пропуск нужно будет оформлять всем, кто желает въехать в регион или покинуть его на любом виде транспорта. Также получать пропуск должны будут жители региона для передвижения на работу или по другим целям.

Ранее в апреле Тульская область подключилась в тестовом режиме к федеральной платформе выдачи цифровых пропусков. Как отмечает ТАСС, на 28 апреля Тульская область входит в десятку регионов, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом (783 зараженных, среди них пять летальных исходов).


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
ТЕГИ:КоронавирусТульская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры