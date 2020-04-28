В Тульской области пропуска для передвижения введут с 30 апреля

Таким образом, пропуск нужно будет оформлять всем, кто желает въехать в регион или покинуть его на любом виде транспорта. Также получать пропуск должны будут жители региона для передвижения на работу или по другим целям.

Ранее в апреле Тульская область подключилась в тестовом режиме к федеральной платформе выдачи цифровых пропусков. Как отмечает ТАСС, на 28 апреля Тульская область входит в десятку регионов, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом (783 зараженных, среди них пять летальных исходов).



