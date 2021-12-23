Гинцбург рассказал об особенностях штамма «омикрон»
23 декабря 202120:44
Глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург оценил опасность нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гинцбурга, данный штамм не является более опасным, но имеет более высокую скорость распространения.
«Омикрон» был выявлен в ноябре текущего года в ЮАР. В настоящее время он уже зарегистрирован в большинстве стран мира.
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23 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru