Гинцбург рассказал об особенностях штамма «омикрон»

Глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург оценил опасность нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Гинцбурга, данный штамм не является более опасным, но имеет более высокую скорость распространения.

«Омикрон» был выявлен в ноябре текущего года в ЮАР. В настоящее время он уже зарегистрирован в большинстве стран мира.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Александр Гинцбург
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