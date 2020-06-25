В ЦИК назвали провокацией факты двойного голосования
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвал провокацией сообщения о двойном голосовании. Таким образом она прокомментировала историю с журналистом телеканала «Дождь» Павлом Лобковым. Он утверждает, что сначала отдал свой голос на избирательном участке №141 в Москве, а через час проголосовал ещё и в дистанционном электронном формате.
По словам Памфиловой, за такие действия репортёр должен быть наказан. «Прямо специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», - цитирует РЕН ТВ главу ЦИК.
В свою очередь, заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев признал, что теоретически возможность такого двойного голосования не исключена в том случае, если отдельные сотрудники избирательной комиссии не исполнили свои прямые должностные обязанности.
Те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списков на своем избирательном участке. Булаве пообещал выяснить, почему в случае с Лобковым это не было сделано.
Ранее сегодня также стало известно о разоблачениях некоторых фейков о якобы нарушениях на голосовании по изменению Основного закона.
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