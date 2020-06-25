В ЦИК назвали провокацией факты двойного голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвал провокацией сообщения о двойном голосовании. Таким образом она прокомментировала историю с журналистом телеканала «Дождь» Павлом Лобковым. Он утверждает, что сначала отдал свой голос на избирательном участке №141 в Москве, а через час проголосовал ещё и в дистанционном электронном формате.

По словам Памфиловой, за такие действия репортёр должен быть наказан. «Прямо специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», - цитирует РЕН ТВ главу ЦИК.