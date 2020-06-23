Бильжо допустил кражу дезинфицирующих ковриков с пунктов голосования

Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам к Конституции. Кроме того, во время голосования будут использоваться одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики.

Художник Андрей Бильжо в эфире НСН предрек, что коврики исчезнут с избирательных участков.

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«Хорошо было бы, чтобы голосующие россияне были бы не одноразовыми. А коврики, мне кажется, они заберут с собой», – отметил.

Кроме того, художник Андрей Бильжо в эксклюзивном интервью НСН обратился к гособвинителям по делу «Седьмой студии» с просьбой оставить в покое режиссера Кирилла Серебренникова.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Конституция РФГолосованиеАндрей Бильжо
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