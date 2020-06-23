Бильжо допустил кражу дезинфицирующих ковриков с пунктов голосования

Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам к Конституции. Кроме того, во время голосования будут использоваться одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики.

Художник Андрей Бильжо в эфире НСН предрек, что коврики исчезнут с избирательных участков.