Бильжо допустил кражу дезинфицирующих ковриков с пунктов голосования
Москвичам пообещали отсутствие очередей при голосовании по поправкам к Конституции. Кроме того, во время голосования будут использоваться одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики.
Художник Андрей Бильжо в эфире НСН предрек, что коврики исчезнут с избирательных участков.
«Хорошо было бы, чтобы голосующие россияне были бы не одноразовыми. А коврики, мне кажется, они заберут с собой», – отметил.
Кроме того, художник Андрей Бильжо в эксклюзивном интервью НСН обратился к гособвинителям по делу «Седьмой студии» с просьбой оставить в покое режиссера Кирилла Серебренникова.
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