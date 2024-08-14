В ЦИК допустили экстерриториальное голосование на выборах курского губернатора
Избирательные участки по экстерриториальному принципу на выборах губернатора могут создать для жителей Курской области, которые вынужденно покинули места своего проживания из-за нападения Вооруженных сил Украины. Этого не исключил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
Он сообщил «Интерфаксу», что участки для голосования могут быть организованы в местах нынешнего нахождения избирателей. Как отметил Булаев, ЦИК уже имеет опыт проведения голосования для граждан, находящихся вне мест постоянной регистрации.
Для людей, остающихся в местах, где сохраняется чрезвычайная ситуация, участковые избирательные комиссии имеют право организовать досрочное голосование. При таком варианте члены УИК могут посетить избирателей на дому. Как уточнил замглавы ЦИК, для этого необходимо соответствующее решение областного Избиркома.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», выборы главы Курской области будут проходить в течении трёх дней – с 6 по 8 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru