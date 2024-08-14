В ЦИК допустили экстерриториальное голосование на выборах курского губернатора

Избирательные участки по экстерриториальному принципу на выборах губернатора могут создать для жителей Курской области, которые вынужденно покинули места своего проживания из-за нападения Вооруженных сил Украины. Этого не исключил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Он сообщил «Интерфаксу», что участки для голосования могут быть организованы в местах нынешнего нахождения избирателей. Как отметил Булаев, ЦИК уже имеет опыт проведения голосования для граждан, находящихся вне мест постоянной регистрации.