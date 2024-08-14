Сенатор Джабаров раскритиковал идею о доступе ООН в Курскую область

Он напомнил, что в настоящее время в регион идут бои, поэтому гарантировать безопасность правозащитников никто не может.

По его словам, что эта идея ему не нравится, так как это может быть «специально подготовленной акцией».

«Я всё-таки очень сильно подозреваю, что это специально подготовленная акция для того, чтобы, наоборот, обелить ВСУ и налить грязь на ВС РФ», — подчеркнул Джабаров.

Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека попросили Москву предоставить доступ в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушении ВСУ прав человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

