Сенатор Джабаров раскритиковал идею о доступе ООН в Курскую область
Идея пустить в Курскую область правозащитников из ООН не является удачной. Как сообщает RT, об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.
Он напомнил, что в настоящее время в регион идут бои, поэтому гарантировать безопасность правозащитников никто не может.
По его словам, что эта идея ему не нравится, так как это может быть «специально подготовленной акцией».
«Я всё-таки очень сильно подозреваю, что это специально подготовленная акция для того, чтобы, наоборот, обелить ВСУ и налить грязь на ВС РФ», — подчеркнул Джабаров.
Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека попросили Москву предоставить доступ в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушении ВСУ прав человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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