«В цифру не перейдут»: Чем грозит россиянам рост цен на книги
Электронные книги выбирают лишь 7% россиян, при этом в магазинах можно купить одну и ту же книгу по разной цене, объяснили НСН в сети магазинов «Читай-город–Буквоед».
Россияне не останутся без любимых книг, рост цен на которые нивелируется обилием предложений, сообщили НСН в объединенной розничной сети (ОРС) магазинов «Читай-город–Буквоед».
В Российском книжном союзе ранее заявили, что за год книги в России подорожали на 15–20%. При этом, к концу 2023 года они могут подорожать еще на 15%.
«Сеть магазинов “Читай-город–Буквоед” учитывает ситуацию с ценообразованием на книжном рынке и предпринимает ряд шагов, чтобы избежать резкого роста цен в наших магазинах. Мы предоставляем покупателю возможность выбора среди многообразия ассортимента. В нашей сети книга одного автора может быть представлена в разных вариантах изданий – покетбуке, в твердой обложке, в подарочном варианте. У покупателя есть выбор по цене и формату издания», - отметили в ОРС.
Вместе с тем, в сети не ожидают резкого перехода россиян на электронные книги.
«Мы провели масштабное исследование читающей аудитории и выяснили, что электронные книги предпочитает лишь 7% потребителей. Покупателям нашей сети важно взаимодействовать с книгой эмоционально, держать ее в руках, перелистывать, хранить на полке, дарить. Мы не ожидаем резкого перехода на цифровые носители, так как это совершенно другой подход к восприятию информации», - заключил собеседник НСН.
Светская львица и писательница Лена Ленина, написавшая 20 книг на русском языке и шесть на французском, ранее назвала «Культурному гиду НСН» три книги, которые должен знать каждый.
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