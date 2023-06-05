«В цифру не перейдут»: Чем грозит россиянам рост цен на книги

Россияне не останутся без любимых книг, рост цен на которые нивелируется обилием предложений, сообщили НСН в объединенной розничной сети (ОРС) магазинов «Читай-город–Буквоед».

В Российском книжном союзе ранее заявили, что за год книги в России подорожали на 15–20%. При этом, к концу 2023 года они могут подорожать еще на 15%.