В России книги подорожали на 20%

По предварительным данным, до конца года цены увеличатся еще на 15%. Рост произошел из-за роста стоимости импортных материалов, необходимых для печати, а также удорожания оборудования и запчастей из Европы для книгопечатания. Кроме того, стала дороже отечественная бумага.

Совокупность факторов привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин назвал книгу важным источником просвещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

