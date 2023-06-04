В России книги подорожали на 20%
По итогам 2022 года книги в России подорожали на 15-20%, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз и издательства.
По предварительным данным, до конца года цены увеличатся еще на 15%. Рост произошел из-за роста стоимости импортных материалов, необходимых для печати, а также удорожания оборудования и запчастей из Европы для книгопечатания. Кроме того, стала дороже отечественная бумага.
Совокупность факторов привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин назвал книгу важным источником просвещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru