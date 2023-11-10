В Центробанке назвали четыре способа обмана россиян во время распродаж

По его словам, аферисты созданию сайты-двойники известных брендов, меняя в названии всего одну букву. Он отметил, что только в прошлом году было заблокировано более 10,7 млн подобных интернет-страниц.

Также мошенники часто пытаются обмануть покупатель посредством спам-рассылок на электронную почту, в которых сообщают о якобы тайных распродажах и предлагают перейти по ссылке. В итоге жертва попадает на фишинговый сайт и теряет деньги.

Третий способ, к которому прибегают злоумышленники - это предложение заранее забронировать товар на «предварительной распродаже», что якобы даст большую скидку. Если гражданин поверит и введёт данные банковской карты, то средства спишут мошенники.

Четвёртая схема - «призовые» акции. В этом случае потенциальную жертву просят поделиться ссылкой и ввести данные якобы для получения выигрыша. Эксперт ЦБ отметил, что далее существует несколько вариантов развития событий, но итог всегдла один - потеря денег.

Потехин посоветовал россиянам не переходить по сомнительным ссылкам и не пользоваться для совершения покупок открытым Wi-Fi. Также следует установить антивирус, а для онлайн-походов по магазинам открыть отдельную «виртуальную» карту.

Ранее сотрудники Positive Technologies выяснили, что телефонные мошенники стали перенаправлять проверочные звонки в банк в поддельный кол-центр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

