В центре «Вектор» оценили опасность нового коронавируса из ЮАР

Риски нового коронавируса, выявленного в ЮАР, носят потенциальный характер и пока нет оснований говорить о том, что инфекция способна распространяться среди людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научный центр «Вектор».

В ЮАР нашли новый коронавирус

Ранее китайские ученые сообщили о новом коронавирусе NeoCoV, обнаруженном у летучих мышей в ЮАР, напоминает «Свободная пресса». По данным исследователей, инфекция может перейти к людям спустя всего одну мутацию, пишет Ura.ru.

«В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения», — считают в «Векторе».

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЮАРКоронавирус
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