Кремль: Путин тестируется на COVID-19 по мере необходимости

Владимир Путин активно работает, и тесты на коронавирусную инфекцию сдаёт по мере необходимости. Со здоровьем президента России всё в порядке. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его заявление последовало после информации о том, что белорусский коллега Владимира Путина – Александр Лукашенко – «бессимптомно и на ногах» переболел COVID-19. Об этом президент Белоруссии заявил накануне, подчеркивает Ura.ru.

В Кремле рассказали о здоровье Путина после новости о COVID-19 у Лукашенко

Между тем, Песков добавил, что власти Белоруссии не уведомляли российскую сторону о том, что президент страны Александр Лукашенко болел коронавирусом COVID-19. Представитель Кремля при этом добавил, что все россияне, с кем общался Лукашенко, «живы и здоровы», пишет RT.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоКремльКоронавирусВладимир Путин
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