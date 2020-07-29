Кремль: Путин тестируется на COVID-19 по мере необходимости
Владимир Путин активно работает, и тесты на коронавирусную инфекцию сдаёт по мере необходимости. Со здоровьем президента России всё в порядке. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его заявление последовало после информации о том, что белорусский коллега Владимира Путина – Александр Лукашенко – «бессимптомно и на ногах» переболел COVID-19. Об этом президент Белоруссии заявил накануне, подчеркивает Ura.ru.
Между тем, Песков добавил, что власти Белоруссии не уведомляли российскую сторону о том, что президент страны Александр Лукашенко болел коронавирусом COVID-19. Представитель Кремля при этом добавил, что все россияне, с кем общался Лукашенко, «живы и здоровы», пишет RT.
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